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Военный эксперт раскрыл причину, почему Украина готовится к "наступлению" России

, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Военный эксперт раскрыл причину, почему Украина готовится к
Фото: pixabay.com

Военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов объяснил, почему Украина готовится к «широкомасштабному наступлению России». Об этом ранее заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«В СНБО, видимо, получили указание каким-то образом активизировать информационную войну вокруг ситуации в Донбассе … Последнее обострение показало, что именно ВСУ атаковали позиции ополчения и получили по зубам, но попытались представить это как наступление ополчения. Было очевидно, что силы Донбасса никакое наступление организовывать не собирались, а просто отбились от очередной атаки ВСУ», - напомнил эксперт.

По его словам, теперь они решили придумать, что Россия собирается «нападать». При этом, он отметил, что причину они назвать не могут, как и сослаться на разведывательные силы Вашингтона.

«Что они могут предъявить? Только сделать информационный вброс», - заключи он.

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