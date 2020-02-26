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В Таиланде пожилой турист провел три дня на сломанной яхте в открытом море

, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Таиланде пожилой турист провел три дня на сломанной яхте в открытом море
яхта, pixabay.com
Турист из Великобритании провел три дня в открытом море у берегов Таиланда. Согласно последней информации осведомленных источников, это случилось после отказа двигателя парусной яхты путешественника.
 
Глава третьего регионального командования ВМФ Таиланда вице-адмирал Чарнгчай Чомчернгпат сообщил, что данные о терпящем бедствие судне передал на сушу экипаж судна Miclyn Endurance, который заметил лодку со сломанным мотором примерно в 40 морских милях от берегов Пхукета.
 
На борту яхты находился 70-летний мужчина по имени Майкл Тернер. Впоследствии британец рассказал, что следовал от одного из пирсов на западном побережье Пхукета к пирсу в Чалонге, когда у его судна внезапно отказал мотор. Ветер был слишком сильным, поэтому он не смог вернуться на берег. К счастью, у мужчины было достаточно еды и воды.
ЕТ

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