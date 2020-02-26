В Таиланде пожилой турист провел три дня на сломанной яхте в открытом море

Турист из Великобритании провел три дня в открытом море у берегов Таиланда. Согласно последней информации осведомленных источников, это случилось после отказа двигателя парусной яхты путешественника.

Глава третьего регионального командования ВМФ Таиланда вице-адмирал Чарнгчай Чомчернгпат сообщил, что данные о терпящем бедствие судне передал на сушу экипаж судна Miclyn Endurance, который заметил лодку со сломанным мотором примерно в 40 морских милях от берегов Пхукета.

На борту яхты находился 70-летний мужчина по имени Майкл Тернер. Впоследствии британец рассказал, что следовал от одного из пирсов на западном побережье Пхукета к пирсу в Чалонге, когда у его судна внезапно отказал мотор. Ветер был слишком сильным, поэтому он не смог вернуться на берег. К счастью, у мужчины было достаточно еды и воды.