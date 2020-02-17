В РСТ назвали страны, где чаще всего погибают российские туристы

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17 февраля 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина перечислила страны, в которых чаще всего погибают граждане РФ. По её словам, в 2019 году только на отечественных курортах произошло 39 несчастных случая – 192 человека пострадали, а 44 – погибли.

Тюрина добавила, что второе место занимает Таиланд, там погибли 13 россиян и пострадали - 14. Третью позицию, по ее словам, занимает Турция – 16 происшествий, в которых 11 погибших туристов и 39 - пострадавших. Она объяснила, что РСТ регулярно проверяет открытые источники на тему ЧП во время путешествий.

«Последние годы Россия и Таиланд лидируют по количеству неприятностей с российскими туристами. На третьем месте бывали и Турция, и Грузия, и Доминикана, и другие страны, но первые два места стабильно заняты», - отметила эксперт.

Она пояснила, что в прошлые годы несчастные случаи чаще всего происходили в воде, а в 2019 – около 80% - в горах (сход лавины, камнепад, падения и пр.). Однако второе место занимают ДТП в России и утопления в Таиланде, причем в шторм или во время купания в запрещённых местах.

«Плюс столкновения гидроциклов, неудачная ночная прогулка на лодке и тому подобное», - сообщила Тюрина.

Пресс-секретарь уточнила, что более подробную информацию могут дать страховые компании и консульства РФ.