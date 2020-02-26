Facebook будет блокировать рекламу, связанную с коронавирусом

Facebook ужесточит правила в отношении рекламных сообщений, имеющих отношение к коронавирусу. В частности, будут блокироваться все публикации, обещающие исцеление или профилактику вируса.
В компании отметили, что приступили к внедрению политики, направленной на запрет рекламы, содержащей информацию о коронавирусе и создающей атмосферу паники, например, сообщающей об ограниченном запасе лекарств.
Социальная сеть будет проверять достоверность всех рекламных публикаций, так или иначе связанных с коронавирусом, чтобы не допустить появления дезинформации.
Ранее сообщалось, что зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Италии, Республике Корея и Иране.