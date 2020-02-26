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Facebook будет блокировать рекламу, связанную с коронавирусом

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Facebook будет блокировать рекламу, связанную с коронавирусом
Фото: Pixabay

Facebook ужесточит правила в отношении рекламных сообщений, имеющих отношение к коронавирусу. В частности, будут блокироваться все публикации, обещающие исцеление или профилактику вируса.

В компании отметили, что приступили к внедрению политики, направленной на запрет рекламы, содержащей информацию о коронавирусе и создающей атмосферу паники, например, сообщающей об ограниченном запасе лекарств.

Социальная сеть будет проверять достоверность всех рекламных публикаций, так или иначе связанных с коронавирусом, чтобы не допустить появления дезинформации.

Ранее сообщалось, что зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Италии, Республике Корея и Иране.

ДВа

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