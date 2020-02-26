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Недовольного и уставшего принца Гарри заметили в Шотландии

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Недовольного и уставшего принца Гарри заметили в Шотландии
принц Гарри, Pool/Keystone Press Agency

Недовольного и уставшего принца Гарри, который вместе с женой и сыном теперь живет в Канаде, заметили в Шотландии. Согласно последней информации осведомленных источников, он приехал туда один.

Папарацци "подловили" принца, когда он сошел с поезда на вокзале Waverley Station в Эдинбурге. На снимках Гарри выглядит очень недовольным, уставшим и хмурым, хотя обычно на фотографиях внук Елизаветы II предстает в прекрасном расположении духа.

Отметим, что принц Гарри и герцогиня Меган, несмотря на свое решение отойти от выполнения королевских обязанностей и стать финансово независимыми, до конца марта обязаны посещать различные мероприятия. Об этом супругам ранее напомнила королева.

 

 
 
 
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Публикация от Меган Маркл / Meghan Markle (@duchessofsussex_daily)26 Фев 2020 в 3:26 PST

ЕТ

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