Недовольного и уставшего принца Гарри заметили в Шотландии

Недовольного и уставшего принца Гарри, который вместе с женой и сыном теперь живет в Канаде, заметили в Шотландии. Согласно последней информации осведомленных источников, он приехал туда один.
Папарацци "подловили" принца, когда он сошел с поезда на вокзале Waverley Station в Эдинбурге. На снимках Гарри выглядит очень недовольным, уставшим и хмурым, хотя обычно на фотографиях внук Елизаветы II предстает в прекрасном расположении духа.
Отметим, что принц Гарри и герцогиня Меган, несмотря на свое решение отойти от выполнения королевских обязанностей и стать финансово независимыми, до конца марта обязаны посещать различные мероприятия. Об этом супругам ранее напомнила королева.
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