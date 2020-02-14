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СМИ: принц Уильям и герцогиня Кейт взяли пример с Гарри и Меган и запросили отпуск

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

СМИ: принц Уильям и герцогиня Кейт взяли пример с Гарри и Меган и запросили отпуск
принц Уильям и герцогиня Кэтрин, Paul Marriott via www.imago-imag/www.imago-images.de

СМИ сообщают, что принц Уильям и его жена Кэтрин взяли пример с герцога и герцогини Сассекских и запросили отпуск. Согласно последним данным, семейная пара заявила, что тоже нуждается в отдыхе.

Отмечается, однако, что Уильям и Кэтрин попросили королеву дать им возможность провести каникулы с детьми. Они хотят уехать на это время в свой дом Анмер Холл, расположенный в Сэндрингеме.

Источники, близкие к кругу монархов, утверждают, что подобное желание внука и его супруги вызвало у Елизаветы II тревогу. Она якобы опасается, что Уильям может пойти по пути брата и пожелать больше свободы. Это в свою очередь способно привести к распаду королевской семьи.

ЕТ

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