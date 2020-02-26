Пентагон признал преимущество российских войск в Западном округе РФ

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26 февраля 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Парад НАТО и Риге, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс выступил с заявлением, в котором говорится о превосходстве военного потенциала России в Калининграде и Западном округе над контингентом Североатлантического Альянса в Польше и странах Балтии. Это заявление прозвучало в ходе его выступления на слушаниях в комитете сената Конгресса США по делам вооружённых сил.

"Хотя силы НАТО в регионе в настоящее время помогают сдержать любое открытое нападение со стороны России, военный контингент России в Западном военном округе и Калининграде имеет географическое преимущество, а также численно превосходит силы НАТО, размещённые в регионе", - утверждает Уолтерс.

По оценкам главнокомандующего, Польша и страны Балтии стратегически остаются в центре внимания, как для НАТО, так и для России. По мнению Уолтерса, именно в этом регионе с большой долей вероятности может начаться конфликт между Москвой и силами Североатлантического Альянса.

На страницах американской прессы рассказали, что помешает НАТО победить в случае начала танковой войны с Россией.