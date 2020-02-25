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Меган Маркл и принц Гарри резко отреагировали на запреты королевства

, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

Меган Маркл и принц Гарри резко отреагировали на запреты королевства
фото: Instagram

Официальный сайт принца Гарри и Меган Маркл опубликовал информацию о том, как будет происходить процесс формального отделения Гарри, Меган и их сына Арчи Харрисона от королевской семьи Великобритании.

"Герцог и герцогиня Сассекские не намерены использовать Sussex Royal или любую итерацию слова Royal на любой территории после перехода, который произойдет весной 2020 года", - приводит их слова издание DailyMail.

В своем микроблоге герцоги поспешили подчеркнуть, что они добровольно отказались от этого намерения: "Хотя кабинет министров не обладает какой-либо юрисдикцией в отношении использования слова Royal за границей".

Ранее Королева Елизавета II ясно дала понять, что не держит зла на своего внука принца Гарри и его супругу за их выбор стать финансово независимыми. Однако якобы запретила для них использование слова "королевский".

АС

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