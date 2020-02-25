На Украине рассказали, почему Киев не хотел общаться с Москвой с глазу на глаз

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25 февраля 2020, 21:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Российской Федерацией наступает новая эра. При этом она подчеркнула, что Украине нужно понять, чего она ждет от этих отношений.

«Неужели мы просто закрываем глаза и говорим: "не было агрессии, не было войны, не гибли люди, и поэтому сейчас мы просто снова начинаем с чистого листа"? Но я считаю, что в этой ситуации невозможно начать с "чистого листа", а попытки закрыть глаза всегда имеют очень плохие последствия», - считает Зеркаль.

Дипломат отметила, что Киев старательно избегал двусторонних контактов с Россией до момента прихода к власти Владимира Зеленского. Зеркаль рассказала, что нежелание общаться с Москвой с глазу на глаз объясняется тем, что рано или поздно из-за этого Запад может отказать Украине в помощи. «Мы когда-нибудь услышим в ответ: "Вы же общаетесь сами, напрямую? Ну, общайтесь дальше», - резюмировала Зеркаль.