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Депутаты Верховной Рады могут начать выступать на русском языке

, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Депутаты Верховной Рады могут начать выступать на русском языке
Фото: pixabay.com

В Верховную Раду поступил законопроект, предлагающий разрешить депутатам выступать на русском языке. Инициаторами стали депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олег Волошин и парламентарий из «Слуги народа» Максим Бужанский.

В законопроекте говорится о внесении возможных поправок в регламент Верховной Рады, согласно которым депутаты получат возможность выступать на языках национальных меньшинств, среди которых значится и русский.

«В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины», - говорится в документе.

АБ

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