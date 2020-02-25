Вакарчук разочаровался в украинском парламенте

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25 февраля 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Украинский политик и фронтмен группы «Океан Эльзи» Святослав Вакарчук заявил о своём решении покинуть парламент. Музыкант объяснил, что украинские политики «деморализуют общество» и подрывают авторитет страны.

Вакарчук признался, что покидает Верховную Раду, поскольку нынешнее украинское правительство «не создает видение Украины как современного европейского государства». Музыкант отметил, что политики занимаются спорами друг с другом и «деморализуют общество внутри страны и подрывают ее авторитет снаружи».

Вакарчук заверил, что после сложения полномочий собирается продолжить активную общественную деятельность.