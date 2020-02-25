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Лавров осадил журналисток из Грузии

, 20:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лавров осадил журналисток из Грузии
Фото: соцсети

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые буквально набросились на российскую делегацию в Женеве.

В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудницы грузинских телеканалов Imedi и 1TVGe перебивали друг друга и толкались в попытках расспросить Лаврова о его грядущем визите в Тбилиси. «Вы чем-то… Вы больные, девочки», - ответил им российский министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что её и Лаврова «зацепило» во время натиска грузинской прессы, но министр не пострадал. Захарова охарактеризовала случившееся как «жалкое зрелище».

АБ

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