Лавров осадил журналисток из Грузии

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25 февраля 2020, 20:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые буквально набросились на российскую делегацию в Женеве.

В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудницы грузинских телеканалов Imedi и 1TVGe перебивали друг друга и толкались в попытках расспросить Лаврова о его грядущем визите в Тбилиси. «Вы чем-то… Вы больные, девочки», - ответил им российский министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что её и Лаврова «зацепило» во время натиска грузинской прессы, но министр не пострадал. Захарова охарактеризовала случившееся как «жалкое зрелище».