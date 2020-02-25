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Захарова поведала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ

, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова поведала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ
Мария Захарова, фото: Instagram

Грузинские журналистки с криками набросились на российскую делегацию в Женеве. Об этом 25 февраля написала в своем Facebook официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

"Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед", - рассказала она на своей странице в соцсети.

По ее словам, в это невозможно поверить, но журналисток интересовал всего один вопрос: "приедет ли Лавров в Тбилиси?". По мнению Захаровой, подобная зависимость от такого визита - "это уже помрачение разума какое-то".

Дипломат также пояснила, что "зацепили" ее с коллегой, но "шеф не пострадал". В подтверждение своего рассказа Мария Захарова прикрепила к посту фотографии своих рук: на этих кадрах отчетливо видны синяки и ссадины.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
В рамках конференции рассматриваются ситуации с правами человека в Сирии, на Украине, в КНДР и других странах.

АС

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