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Рейс Тегеран – Стамбул экстренно сел в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного пассажира

, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Рейс Тегеран – Стамбул экстренно сел в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного пассажира
крыло самолета, pixabay.com

Во вторник стало известно, что рейс Тегеран – Стамбул совершил экстренную посадку в турецкой Анкаре. Согласно некоторым данным, это случилось из-за того, что у одного пассажира заподозрили коронавирус.

Подчеркивается, что речь идет о самолете компании "Турецкие авиалинии" (Turkish airlines).

В настоящий момент, как сообщают осведомленные источники, рейс ТК879 находится в аэропорту Эсенбога. Введены карантинные меры. Подчеркивается, что на борту воздушного судна находятся 132 человека. Сейчас медики измеряют температуру всех пассажиров и изучают другие показатели состояния их здоровья.

ЕТ

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