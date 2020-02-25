В Совфеде оценили планы демократов попросить Помпео ввести новые санкции против РФ

//В мире 13+

25 февраля 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Совет Федерации, Federation Council of Russia/Flickr.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил планы демократов направить госсекретарю США Майку Помпео письмо с просьбой ввести новые санкции в отношении России.

По мнению демократов, ограничения должны быть введены за "вмешательство РФ в американские выборы".

Сергей Цеков отметил, что существует болезнь, которая называется мания преследования. Сенатор полагает, что американское общество "заболело", поэтому его надо лечить. "Как-то по-другому охарактеризовать эти действия очень сложно", – подчеркнул парламентарий.