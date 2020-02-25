При наезде машины на толпу во время карнавала в Германии пострадали 18 детей

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25 февраля 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

немецкая полиция, Uwe Zucchi/dpa

Во время карнавала в немецком городе Фолькмарзен машина наехала на толпу зрителей. Согласно последней информации, в результате случившегося пострадали 18 детей, на лечении находятся 35 человек.

Соответствующие данные предоставили сотрудники полиции Северного Гессена. Мотив преступника пока не установлен. Расследование дела продолжается. Семнадцать человек уже покинули медицинские учреждения и находятся на амбулаторном лечении.

Ранее полицейские сообщили, что водитель, который совершил наезд на толпу зрителей в Фолькмарзене, совершил это умышленно.