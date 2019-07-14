Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона

Утром в воскресенье, 14 июля, стало известно, что на юго-западе Лондона автомобиль въехал в толпу людей. Согласно последней информации осведомленных источников, пострадали не менее семи человек.

Впоследствии выяснилось, что три человека были задержаны по подозрению в покушении на убийство при помощи машины, а еще четверо – за конфликт с рукоприкладством в общественном месте. Уточняется, что случившееся никак не связано с терроризмом.