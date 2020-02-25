Все новости >>

//В мире 13+

В Пентагоне сообщили, что сотрудничают с Сеулом по денуклеаризации КНДР

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

В Пентагоне сообщили, что сотрудничают с Сеулом по денуклеаризации КНДР
эмблема Пентагона, Zhang Jun/Xinhua

Глава Пентагона Марк Эспер в ходе брифинга с южнокорейским коллегой Чон Ген Ду заявил, что Соединенные Штаты Америки и Республика Корея усилят взаимодействие в стремлении к денуклеаризации КНДР.

Уточняется также, что в настоящий момент Вашингтон и Сеул изучают возможность сокращения совместных учений в связи с угрозой распространения коронавируса, вспышка которого ранее была зафиксирована на территории Китая, передает ФБА "Экономика сегодня".

Более того, Марк Эспер в рамках брифинга подчеркнул, что руководство Южной Кореи планирует увеличить расходы на оборону, в частности, траты на содержание американских военнослужащих.

ЕТ

//картина дня

Политика

Сергей Лавров примет участие в сессии Совета ООН по правам человека в Женеве

Сергей Лавров примет участие в сессии Совета ООН по правам человека в Женеве

В рамках конференции состоится рассмотрение ситуации с правами человека в Сирии, на Украине, в КНДР, Иране, Мьянме, Мали, Эритрее, Бурунди, Южном Судане, ЦАР, ДРК и на оккупированных палестинских территориях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности начать масштабную военную операцию в Газе, если палестинские группировки не прекратят обстреливать населенные пункты в Израиле.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности начать масштабную военную операцию в Газе, если…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Число заболевших коронавирусом продолжает расти. На сегодняшний день зафиксировано 80 230 случаев заражения и 2 698 смертей. Генеральный директор Всемирной организации…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Белграде на российском стенде в рамках проводимой ярмарки туризма была размещена символика Крыма. О своей позиции в отношении принадлежности Крыма МИД Украины сообщило…

//новости ан

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал общество не впадать в панику из-за роста числа заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в соседней Италии. По последним данным…

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что рост числа новых случаев коронавируса, "вызывает озабоченность". Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом…

//новости ан