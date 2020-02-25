В Пентагоне сообщили, что сотрудничают с Сеулом по денуклеаризации КНДР

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25 февраля 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

эмблема Пентагона, Zhang Jun/Xinhua

Глава Пентагона Марк Эспер в ходе брифинга с южнокорейским коллегой Чон Ген Ду заявил, что Соединенные Штаты Америки и Республика Корея усилят взаимодействие в стремлении к денуклеаризации КНДР.

Уточняется также, что в настоящий момент Вашингтон и Сеул изучают возможность сокращения совместных учений в связи с угрозой распространения коронавируса, вспышка которого ранее была зафиксирована на территории Китая, передает ФБА "Экономика сегодня".

Более того, Марк Эспер в рамках брифинга подчеркнул, что руководство Южной Кореи планирует увеличить расходы на оборону, в частности, траты на содержание американских военнослужащих.