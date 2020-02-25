139 млрд долларов потеряли богатейшие люди планеты всего за сутки

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25 февраля 2020, 09:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

Фото: Pixabay

Значительное снижение индексов на фондовых биржах 24 февраля заметно ударило по карманам мировых богачей. Состояние 500 самых богатых людей мира стало меньше на 139 млрд долларов.

По данным агентства Bloomberg, это крупнейшие потери с октября 2016 года. Генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно и глава корпорации Джефф Безос потеряли по 4,8 млрд долларов. Состояние владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги сократилось на 4 млрд, основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 3,48 млрд долларов, а сооснователь Google Ларри Пейдж – 2,7 млрд.

Что касается российских миллиардеров, то за последние сутки самый большой финансовый удар принял на себя президент «Лукойла» Вагит Алекперов – снижение индексов обошлось ему в 1,21 млрд долларов. Президент«Новатэка» Леонид Михельсон потерял 692 млн долларов, вице-президент «Лукойла» Леонид Федун – 508 млн.

Фондовые торги в США 24 февраля завершились снижением котировок в свете опасений, что распространение нового коронавируса может нанести ущерб мировой экономике.