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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Forbes обновил рейтинг самых богатых россиян

, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Forbes обновил рейтинг самых богатых россиян
Владимир Потанин. Фото: kremlin.ru

Самым богатым россиянином по версии журнала Forbes стал один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин.

Лидерство ему уступил совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон, который переместился на третье место. Вторая строчка у совладельца крупнейшей частной нефтяной компании России «Лукойл» Вагита Алекперова.

Первое место Потанина эксперты связывают с последовательным ростом акций «Норникеля». С начала 2019 года ценные бумаги металлургического гиганта прибавили около 60%.

Леонид Михельсон возглавлял рейтинг с февраля 2019 года Его состояние сейчас составляет 24,9 млрд долларов – это больше, чем у Потанина и Алекперова. Однако росло оно не так значительно, как у конкурентов.

ДВа

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