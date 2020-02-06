Forbes обновил рейтинг самых богатых россиян

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6 февраля 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Потанин. Фото: kremlin.ru

Самым богатым россиянином по версии журнала Forbes стал один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин.

Лидерство ему уступил совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон, который переместился на третье место. Вторая строчка у совладельца крупнейшей частной нефтяной компании России «Лукойл» Вагита Алекперова.

Первое место Потанина эксперты связывают с последовательным ростом акций «Норникеля». С начала 2019 года ценные бумаги металлургического гиганта прибавили около 60%.

Леонид Михельсон возглавлял рейтинг с февраля 2019 года Его состояние сейчас составляет 24,9 млрд долларов – это больше, чем у Потанина и Алекперова. Однако росло оно не так значительно, как у конкурентов.