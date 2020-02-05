Москва вошла в число самых доступных для богатеев мегаполисов

Цены на товары и услуги класса «люкс» в мегаполисах оказались наиболее низкими в столице России. К такому выводу пришли швейцарского банка Julius Baer.
Банк проанализировал доступность 28 мировых мегаполисов для потребителей роскоши. В тройку самых дорогих города мира вошли мегаполисы, расположенные в Азии – это Гонконг, Шанхай и Токио, а Москва заняла 23-е место в общем рейтинге.
В экспертном докладе говорится, что в Москве наблюдается хорошее соотношение цены и качества по большинству позиций в индексе. Кроме того, столица России наряду со Стамбулом и Дубаем оказалась в числе городов с наиболее низкой стоимостью полетов бизнес-классом. В российской столице оказались одни из самых низких цен на косметические услуги.
Что касается наиболее высоких цен, то в Москве это французское красное вино и ювелирные изделия.
Российский рынок предметов роскоши эксперты оценили в 5,4 млрд долларов США.
Судя по рейтингу, самыми доступными для богатых стали Мумбаи, Йоханнесбург и Франкфурт.