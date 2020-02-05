Москва вошла в число самых доступных для богатеев мегаполисов

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5 февраля 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

Фото: Pixabay

Цены на товары и услуги класса «люкс» в мегаполисах оказались наиболее низкими в столице России. К такому выводу пришли швейцарского банка Julius Baer.

Банк проанализировал доступность 28 мировых мегаполисов для потребителей роскоши. В тройку самых дорогих города мира вошли мегаполисы, расположенные в Азии – это Гонконг, Шанхай и Токио, а Москва заняла 23-е место в общем рейтинге.

В экспертном докладе говорится, что в Москве наблюдается хорошее соотношение цены и качества по большинству позиций в индексе. Кроме того, столица России наряду со Стамбулом и Дубаем оказалась в числе городов с наиболее низкой стоимостью полетов бизнес-классом. В российской столице оказались одни из самых низких цен на косметические услуги.

Что касается наиболее высоких цен, то в Москве это французское красное вино и ювелирные изделия.

Российский рынок предметов роскоши эксперты оценили в 5,4 млрд долларов США.

Судя по рейтингу, самыми доступными для богатых стали Мумбаи, Йоханнесбург и Франкфурт.