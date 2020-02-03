Эксперты составили рейтинг лучших гаджетов десятилетия

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3 февраля 2020, 20:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Эксперты «Яндекс.Маркета» назвали лучшие, по их мнению, гаджеты десятилетия.

Среди смартфонов безусловными лидерами стали устройства Samsung, Apple и Xiaomi. Samsung Galaxy эксперты выделили отдельной строкой, как один из первых смартфонов с беспроводной зарядкой. Особое внимание заслужила линейка Redmi Note от Xiaomi – это высокое качеством сборки при относительно низкой ценой.

Лидером среди планшетов стал iPad от Apple. Первое место среди ноутбуков заняло еще одно устройство от Apple – MacBook Air, в котором эксперты выделили качественную сборку и хорошую производительность.

Лучшим умным браслетом аналитики посчитали Xiaomi Mi Band. Они отметили его низкую цену, высокое качество и лаконичный дизайн. А в целом на рынок умных часов больше всего повлияли Apple Watch.

В категории портативных колонок лидерами признали JBL за качество звука, дизайн, время автономной работы и защиту от влаги. Первую строчку на рынке экшн-камер заняли влаго- и пылезащищенныt устройства GoPro.

Среди приставок не оказалось равных классике этого сегмента - Sony PlayStation.