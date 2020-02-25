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Трамп запросил у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом из Китая

, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Трамп запросил у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом из Китая
президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds/Keystone Press Agency

Администрация американского президента Дональда Трампа запросила у конгресса 2,5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает административно-бюджетное управление Белого дома.

Представитель управления отметила, что 2,5 млрд долларов требуются Соединенным Штатам Америки для того, чтобы "ускорить разработку вакцины" от нового типа коронавируса, поддержать деятельность по подготовке к распространению заболевания и реагированию, а также приобрести медоборудование и прочие материалы, передает kp.ru.

Ранее президент США подчеркнул, что ситуация с пневмонией, вызванной вирусом, на территории страны полностью контролируется.

ЕТ

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