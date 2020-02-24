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Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал не впадать в панику из-за распространения коронавируса в Италии

, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал не впадать в панику из-за распространения коронавируса в Италии
Себастьян Курц, фото: Zheng Huansong, globallookpress.com

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал общество не впадать в панику из-за роста числа заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в соседней Италии.  По последним данным, в Италии более 200 человек заразились коронавирусом.

Пять человек с таким диагнозом скончались.  Глава правительства Австрии призвал не паниковать, а смотреть на ситуацию с реализмом. Себастьян Курц не исключил, что заболевшие коронавирусом появятся в других европейских странах, в том числе и в Австрии, - передает RT. Он после заседания специального штаба по предотвращению распространения коронавируса призвал быть наготове.

Правительство Австрии поручило усилить сотрудничество с Италией, а также запустить информационную кампанию для предупреждения населения об опасности поездок в страны, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19.

ВОЗ призвала страны "сосредоточить внимание на подготовительных мероприятиях", так как вспышка коронавируса имеет потенциал пандемии.

ИЧ

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