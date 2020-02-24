ВОЗ призвала страны

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24 февраля 2020, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]

Carlo Cozzoli, globallookpress.com

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что рост числа новых случаев коронавируса, "вызывает озабоченность". Глава ВОЗ подчеркнул, что зарегистрированная в Китае и других странах вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, сейчас представляет собой эпидемию в разных странах, а использование определения "пандемия" не отвечает фактам.

ВОЗ не исключила пандемии из-за коронавируса. Хотя ВОЗ "не наблюдает безудержного глобального распространения этого вируса и не видит широкого числа тяжелых случаев или смертей", но Гебрейесус считает, что всем странам нужно "готовиться к потенциальной пандемии". Глава ВОЗ выразил тревогу из-за резкого роста числа заболевших в Италии, Республике Корея и Иране. Но "каждая страна должна сама оценивать риск", подчеркнул гендиректор организации.

Пандемия — необычайно сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Эпидемия — прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости, и способное стать источником чрезвычайной ситуации. В обиходе универсальным эпидемиологическим порогом считается заболевание 5% жителей территории, или иногда 5% какой-либо социальной группы.

В Китае около 200 человек повторно заразились коронавирусом.