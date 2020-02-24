Около 200 человек повторно заразились коронавирусом в Китае

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24 февраля 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Liu Kun, globallookpress.com

По данным, приведенным Госкомитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, в центральной провинции Хубэй зафиксировано 195 случаев повторного заражения коронавирусом (2019-nCoV). Возможные причины рецидивов не уточняются.

В Ухане введен дополнительный двухнедельный карантин для выздоровевших пациентов после того, как в анализах некоторых из них инфекция была обнаружена снова. К настоящему моменту число умерших от нового вируса в Китае составило более 2,5 тысяч человек, выздоровели около 25 тысяч человек, общее число инфицированных превысило 77 тысяч. Случаи заражения также выявлены в 30 странах.

Китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной.