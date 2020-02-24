В Белом доме признались, что рассуждения о

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что заявления американских разведслужб о "вмешательстве" России в выборы в США абсурдны и нацелены на то, чтобы навредить Трампу.
По мнению Гидли, все подобные новости обусловлены не реальными фактами, а желанием демократов навредить действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу.
"Это абсурд. Очередная охота на ведьм. Это началось, когда президент пришел в Белый дом"? - считает Гидли. По его словам, за всеми подобными "утечками" информации стоит Адам Шифф - конгрессмен и представитель демократов, который возглавляет американский комитет по разведке.