В Белом доме признались, что рассуждения о

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24 февраля 2020, 21:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что заявления американских разведслужб о "вмешательстве" России в выборы в США абсурдны и нацелены на то, чтобы навредить Трампу.

По мнению Гидли, все подобные новости обусловлены не реальными фактами, а желанием демократов навредить действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу.

"Это абсурд. Очередная охота на ведьм. Это началось, когда президент пришел в Белый дом"? - считает Гидли. По его словам, за всеми подобными "утечками" информации стоит Адам Шифф - конгрессмен и представитель демократов, который возглавляет американский комитет по разведке.