СМИ: разведка в США полагает, что Россия

//самое читаемое на ан
В сети появились свидетельства, как боевики в Идлибе пытались сбить российский бомбардировщик Су-24
Украинка, эвакуированная из Китая, поблагодарила соотечественников за "гостеприимство" и захотела "поменять национальность"
//В мире 13+
21 февраля 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The New York Times
В сети появились свидетельства, как боевики в Идлибе пытались сбить российский бомбардировщик Су-24
Украинка, эвакуированная из Китая, поблагодарила соотечественников за "гостеприимство" и захотела "поменять национальность"
Виктор Мартынюк
Юля Инамора
Алексей Надёжин
Елена Середа
Игорь Черский
Ульяна Меньшикова
Владимир Зыков
Мария Дегтерева
Экономика
Министр финансов России Антон Силуанов считает, что сейчас есть основания полагать: люди с большими доходами должны больше налогов платить. До 2024 года система…
В мире
В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.
В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…
Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом…
Несмотря на постоянные обвинения в наивности со стороны своих западных…
В названии статьи – цитата из нового сборника рассказов Елены Долгопят…
Из последних новостей Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК)…
Эпидемия коронавируса многим потрепала нервы. Не стала исключением…
Подмосковные лисы предсказали погоду весной в столичном регионе
29 февраля 2020 г. закончится очередной, третий по счёту, этап…
Многим читателям – в том числе и тем, кто мало знаком с теоретической…
Сегодня, 20 февраля, суд Дании утвердил решение генерального прокурора…
Самые вероятные сценарии развития событий в Донбасса – сохранение нынешнего положения и «неустойчивая, медленная и точечная» нормализация. К такому…
Специалисты в области здравоохранения обозначили неявный признак сердечной недостаточности, которая нередко приводит к внезапному летальному исходу…
Мехди Вафа, иранский экстрасенс, озвучил свою версию появления смертельного китайского коронавируса. Соответствующее видео медиум разместил некоторое…
Знаменитый российский музыкант Александр Малинин в день 30-летия со дня свадьбы сделал своей супруге Эмме громкий комплимент. На днях семейная пара…
Здоровая жизнь
Активированный уголь способен нанести, как большой вред, так и неоценимую пользу пациенту, который принимает его.
Актер Алексей Макаров в пятницу, 21 февраля, сообщил о смерти своей бабушки Ольги Пантелеевны Полищук. Отмечается, что пожилая женщина пережила свою дочь Любовь Полищук…
Пожилая москвичка отдала мошеннику 1 млн рублей и получила взамен фальшивые деньги. Соответствующую информацию утром в пятницу, 21 февраля, предоставили журналистам…
Психология жизни
«Как быть счастливым?» - каждый второй человек на планете задает себе этот вопрос. Но счастье это не просто один счастливый день или час, оно измеряется длиной в целую…
Иранский ясновидящий Мехди Вафа на своей странице в Instagram дал советы по защите от китайского коронавируса COVID-2019. От этой болезни на данный момент скончались…
Крупнейший владелец аудиоархива России "Фирма Мелодия", которое с момента своего основания принадлежало государству, перешло в частные руки. "Мелодию" за 329,6 млн…
Автоэксперт Роман Гуляев оценил предложение Министерства промышленности и торговли РФ с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили…
Голос – главное оружие телеведущих, певцов, актеров озвучки и метод общения простых людей. 80% информации человек воспринимает и запоминает на слух, а ее мы получаем…
В Счётной палате России констатировали факт, что пенсионная реформа не позволила увеличить пенсии различным категория пенсионеров до прожиточного минимума.
Дома на месте кладбищ далеко не самое приятное явление для жителей будущих жилых комплексов. Но с ХХ века Россия стала активно ликвидировать старинные кладбища Москвы…
В Рижской думе грядут перевыборы. Уже в апреле. Каждая из партий, которая представлена в думе имеет конкретного лидера и четкую позицию. Все… кроме партии «Согласие».
В Роспотребнадзоре сообщили о росте числа детей и подростков с ВИЧ-инфекцией. Отмечается, что на сегодняшний день под наблюдением находятся более 11,4 тысячи…
Происшествия
В Усманском районе Липецкой области двое детей утонули в пруду. Соответствующую информацию предоставила старший помощник руководителя Следственного управления СК по…
Общество
Раньше мужчины выполняли в основном роль кормильца семьи. Их главная задача заключалась в материальном обеспечении супруги и детей. В настоящее время приоритеты…
Происшествия
В Подмосковье и Ижевске полиция задержала одиннадцать предполагаемых участников криминальной группы, которые за три месяца украли с банковских карт примерно 200 граждан…
Ученые открыли новый вид улиток, проживающих в Брунее. Назвать их было решено в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг. Улитки получили имя Craspedotropis…
СМИ утром в пятницу, 21 февраля, сообщили, что итальянская полиция задержала россиянку, которая якобы попыталась похитить своего восьмилетнего сына у его отца, живущего…
Президент России Владимир Путин призвал сограждан уважительно относиться к национальному самосознанию граждан Украины, но при этом помнить об общих корнях.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю, помощнику главы МВД России Ирине Волк.
Астролог Василиса Володина рассказала, чего стоит ждать представителям разных знаков зодиака от марта. По словам телеведущей, в третьем месяце 2020 год «по-настоящему…
Руководитель компании "Роснефть" Игорь Сечин отчитался перед президентом РФ Владимиру Путину об итогах переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко…
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не смотрел нашумевший сериал "Слуга народа", главную роль в котором несколько лет назад сыграл действующий…
Видео с моментом инцидента попало в соцсети и сразу же вызвало широкий резонанс. На кадрах учитель громко кричит на учеников, а к одному из них применяет силу.
Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что регулярное употребление в пищу гречки не только помогает избавиться от лишнего веса, но также снижает риск развития…
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил предварительный состав команды на мужскую эстафетную гонку на чемпионате мира. Гонка в итальянском Антерсельве…
Общество
Предложенные поправки к Конституции позволят повысить доверие граждан ко всей системе публичного управления и обеспечат развитие диалога между обществом и властью.
Студентка второго курса Амурского госуниверситета Алена Комарова была награждена медалью МЧС за проявленную храбрость. Прошлым летом девушка спасла человека, тонувшего…
Близится Масленица, главным блюдом которой являются блины. Эндокринолог Елена Мамонтова предупредила, кому нельзя традиционное русское лакомство, а для кого оно может…
В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях может появиться штраф – «за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другой карантинной сорной…
Жительница американского штата Массачусетс Линда Суини дважды за последние 10 лет выиграла в лотерею 1 млн долларов. Согласно последним данным, удачливая женщина…
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров решил попробовать себя в политике и стал членом петербургского отделения «Партии Роста». Экс-вокалистка…
В средства массовой информации в пятницу, 21 февраля, поступили данные о том, что в одной из тюрем Китая было зафиксировано массовое заражение коронавирусом. Об этом…
В России обвалился спрос на новостройки. По итогам 2019 года число заключенных договоров долевого участия снизилось на 2%, а реальный спрос со стороны покупателей…
Названы пять симптомов, указывающих на появление злокачественной опухоли в человеческом организме. Соответствующую информацию озвучили врачи-онкологи, говорится…
Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев рассказал о техническом состоянии детских онкологических больниц в Москве и регионах. 70%…
Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на митинге в Колорадо в четверг выразил возмущение в связи с тем, что южнокорейский фильм "Паразиты" получил премию…
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об общественном протесте в поселке Новые Санжары на Украине, куда привезли эвакуированных с территории Китая…
Вадим Карасев, киевский политический эксперт, рассказал, сколько времени осталось у руководства Украины для того, чтобы вернуть территории, контролируемые властями…
Общество
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала инициативу главы Сургута Вадима Шувалова, который предложил своим заместителям ездить на работу на общественном транспорте.
В мире
Девушка-украинка, эвакуированная из Китая, поблагодарила соотечественников за "гостеприимство" и захотела "поменять национальность". По слухам, "к эвакуированным…
Бывшая участница проекта "Дом-2", модель Алена Водонаева в минувший четверг впервые пообедала в столовой Государственной думы. Знаменитость рассказала, в какую сумму…
Заместитель помощника главы Пентагона Чад Сбрагиа, выступая в американо-китайской комиссии по экономике и безопасности, заявил, что США следует готовиться к вооруженному…
В мире
На Украине эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса украинцев разместили в санатории в поселке Новые Санжары. Жители Полтавской области при приезде…
20 февраля поздно вечером состоялся экстренный телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель…
Представители разведывательного сообщества США в рамках брифинга в палате представителей конгресса заявили, что Россия якобы "вновь" помогает Трампу на выборах. Об этом…
В пятницу, 21 февраля, заместитель министра науки и технологий КНР Сюй Наньпин рассказал, когда начнутся клинические испытания вакцины от пневмонии, которую вызывает…
Сегодня, 20 февраля, суд Дании утвердил решение генерального прокурора отменить выдачу гражданки Латвии Кристине Мисане ЮАР. Генеральный прокурор Дании признал, что…
В СК РФ по Саратовской области сообщили, что в четверг, 20 февраля, житель города Балаково погиб при падении в шахту лифта на улице Академика Жука. Известно, что мужчину…
Ранняя весна ожидается на европейской территории России и, в частности, в Московском регионе. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщил журналистам научный руководитель…
Российская бизнесвумен, супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова недавно стала в четвертый раз мамой, роды проходили в клинике в Майами. Девушка подарила известному…