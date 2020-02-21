СМИ: разведка в США полагает, что Россия

Представители разведывательного сообщества США в рамках брифинга в палате представителей конгресса заявили, что Россия якобы "вновь" помогает Трампу на выборах. Об этом сообщили журналисты.

Сразу пять источников заявили представителям СМИ, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года с целью избрания действующего президента США Дональда Трампа на второй срок.