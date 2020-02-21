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СМИ: разведка в США полагает, что Россия "вновь" помогает Трампу на выборах

, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The New York Times

СМИ: разведка в США полагает, что Россия
президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds/Keystone Press Agency
Представители разведывательного сообщества США в рамках брифинга в палате представителей конгресса заявили, что Россия якобы "вновь" помогает Трампу на выборах. Об этом сообщили журналисты.
 
Сразу пять источников заявили представителям СМИ, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года с целью избрания действующего президента США Дональда Трампа на второй срок.
 
Отметим, что американский минюст по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера весной 2019 года признал, что глава Соединенных Штатов и его штаб не состояли в сговоре с РФ в ходе выборов 2016 года. Мюллер в свою очередь уверял, что Россия вмешивалась в выборы. Москва категорически отрицает обвинения.
ЕТ

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