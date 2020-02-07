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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Трамп пошутил о "российском вмешательстве" в подсчет голосов в Айове

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Трамп пошутил о
президент США Дональд Трамп, White House/via Globallookpress.com
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 7 февраля, пошутил о "вмешательстве" российской стороны в подсчет голосов в рамках праймериз Демократической партии в штате Айова.
 
Известно, что Айова провела праймериз в минувший понедельник, однако местный штаб Демократической партии обнародовал окончательные результаты только сегодня. Демократы заявили, что это случилось из-за проблем с программным обеспечением. Отмечается, что победу одержал Пит Буттиджич.
 
"Я думаю, что они должны снова винить Россию, Россию, Россию!" – с иронией заметил Дональд Трамп. Американский лидер также задался вопросом, "как демократы будут управлять здравоохранением США", если они "не в состоянии" даже подсчитать голоса.
ЕТ

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