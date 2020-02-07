Трамп пошутил о

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 7 февраля, пошутил о "вмешательстве" российской стороны в подсчет голосов в рамках праймериз Демократической партии в штате Айова.

Известно, что Айова провела праймериз в минувший понедельник, однако местный штаб Демократической партии обнародовал окончательные результаты только сегодня. Демократы заявили, что это случилось из-за проблем с программным обеспечением. Отмечается, что победу одержал Пит Буттиджич.