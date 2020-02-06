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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Демократы считают, что Трамп мог отдать Аляску России

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москвоский комсомолец

Демократы считают, что Трамп мог отдать Аляску России
Фото: pixabay.com

Демократ Адам Шифф предположил, что если бы Сенат признал нынешнего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа виновным, то политик мог бы пойти на крайний шаг и отдать Аляску России.

Шифф считает, что таким образом Трамп смог бы повысить свои шансы победить на грядущих президентских выборах. По мнению демократа, возвращение Аляски России могло бы способствовать помощи РФ Трампу в ходе предвыборной кампании и самих выборов.

Также Шифф заявил, что в случае импичмента Трамп мог бы оставить управление Соединёнными Штатами своему зятю Джареду Кушнеру, а сам бы скрылся в частной резиденции Мар-а-Лаго.

АБ

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