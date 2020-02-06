Пушков считает, что импичмент пошел Трампу на пользу

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6 февраля 2020, 07:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: соцсети

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал положение дел вокруг импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. По мнению парламентария, американские демократы сами себе устроили импичмент.

Пушков уверен, что результаты нынешнего процесса лишь укрепят позиции Трампа на грядущих выборах президента США. По словам сенатора, импичмент лишь усилил нынешнего главу Белого дома.

«Трамп вышел из процесса усиленным, с новыми шансами победить на выборах и стать президентом на второй срок. Похоже, демократы в этом смысле добились обратного: устроили «импичмент» сами себе», - считает Пушков.