Все новости >>

//В мире 13+

Мария Захарова ответила на заявление о свидетеле по делу MH17

, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Мария Захарова ответила на заявление о свидетеле по делу MH17
Mария Захарова, МFA Russia, globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сделанное ранее прокурором Совместной следственной группы (ССГ) заявление о наличии свидетеля запуска ракеты «Бук», приведшего к крушению малайзийского Boeing в Донбассе. Свой ответ она опубликовала на личной страничке в Facebook.

Прокурор Фред Вестербеке, отвечая на вопрос американскому телеканалу CBS, рассказал, что в наличии следственной группы, занимающейся изучением обстоятельств крушения малайзийского самолета, есть как минимум один свидетель запуска ракеты "Бук", сделанного из российского зенитного комплекса.

«Из показаний: «Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень...». Противно. Из трагедии устроили балаган», — написала Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее МИД России заявлял о том, что Совместная следственная группа (ССГ), проводящая расследование крушения Boeing 777 без участия РФ, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.

ИЧ

//картина дня

В мире

Озвучен признак возможной причастности Порошенко к «коронамайдану» на Украине

Озвучен признак возможной причастности Порошенко к «коронамайдану» на Украине

К организации протестов на Украине против размещения эвакуированных из Китая граждан на карантин мог приложить руку Петр Порошенко и люди из его окружения. Такое предположение озвучил политолог Кирилл Молчанов.

Украинские власти в обозримой перспективе не «вернут» Крымский полуостров в состав бывшей советской республики. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Дмитрий Гордон, киевский журналист.

Украинские власти в обозримой перспективе не «вернут» Крымский полуостров в состав бывшей советской республики…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предупредил о возможной опасности…

В Германии водитель машины "Мерседес" въехал в толпу участников карнавального шествия в городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен). В результате наезда пострадали…

//новости ан

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павел Крашенинников рассказал, как может измениться размер пенсии после принятия…

Режиссер Егор Кончаловский в День защитников Отечества, 23 февраля, опубликовал архивное фото. Егор Кончаловский поделился воспоминанием о службе в кавалерийском полку…

//новости ан

В Самаре около 1,5 тысячи человек вышли на акцию против мусорной реформы и перевода скорой помощи в частные руки. Также они потребовали вернуть льготы пенсионерам…

//новости ан

Ксения Собчак объяснила скандал с певицей Любой Успенской, которая ушла с ее программы и возмущенно призналась, что в этой телеведущей все мертво. Собчак ответила, что…

//новости ан

//новости ан

Актриса считает, что помощница министра МВД Ирина Волк, может быть, и отличный работник, но вряд ли заслужила столь высокое звание, которое раньше давали людям…

Королевские эксперты заявили, что герцог и герцогиня Сассекские очень сожалеют о том, что отказались от исполнения обязанностей членов семьи монархов. Оказалось, что…