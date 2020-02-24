Мария Захарова ответила на заявление о свидетеле по делу MH17

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24 февраля 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Mария Захарова, МFA Russia, globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сделанное ранее прокурором Совместной следственной группы (ССГ) заявление о наличии свидетеля запуска ракеты «Бук», приведшего к крушению малайзийского Boeing в Донбассе. Свой ответ она опубликовала на личной страничке в Facebook.

Прокурор Фред Вестербеке, отвечая на вопрос американскому телеканалу CBS, рассказал, что в наличии следственной группы, занимающейся изучением обстоятельств крушения малайзийского самолета, есть как минимум один свидетель запуска ракеты "Бук", сделанного из российского зенитного комплекса.

«Из показаний: «Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень...». Противно. Из трагедии устроили балаган», — написала Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее МИД России заявлял о том, что Совместная следственная группа (ССГ), проводящая расследование крушения Boeing 777 без участия РФ, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.