В деле по крушению малайзийского

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24 февраля 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Представитель Совместной следственной группы по делу MH17 прокурор Фред Вестербеке признал, что в его распоряжении есть показания как минимум одного свидетеля запуска ракеты "Бук", предположительно сбившей самолет над территорией Донбасса.

"Я бы сказал, что у нас есть (по крайней мере) один очевидец. Сколько их всего, этого я не говорил", - уточнил Вестербеке, отвечая на вопрос американскому телеканалу CBS. Нидерландский прокурор также отметил, что до сих пор не обнаружены останки двух человек, находившихся на борту малайзийского самолета.

Совместная следственная группа (ССГ) проводит расследование обстоятельств крушения без участия РФ. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных Сил РФ из Курска. Российская сторона категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского самолета.