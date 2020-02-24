Император Японии Нарухито отменил празднование юбилея из-за коронавируса

Император Японии Нарухито отменил празднование своего юбилея из-за ситуации в стране с коронавирусом. 23 февраля Нарухито исполнилось 60 лет. Но отказался от традиционного публичного торжественного поздравления.
В честь юбилея императора Японии, который взошел на престол в мае прошлого года, 23 февраля в стране объявлено национальным праздником.
Нарухито перед днем рождения заявил: "Мой путь в качестве символа государства, объединяющего наш народ, только начался. Я хочу со всей серьезностью выполнять свои обязанности в качестве символа государства, думать о людях и поддерживать их".
В Японии коронавирусом заражены около 800 человек. Скончались три человека. Перед юбилеем Нарухито заявил, что отменяет выход к подданным, пожелал скорейшего выздоровления заболевшим коронавирусом и их семьям.
В Японии по традиции на день рождения императора жители страны собираются у его дворца в Токио, чтобы отдать ему дань уважения.
Император выразил надежду на то, что к летней Олимпиаде-2020 в Токио эпидемию коронавируса удастся остановить.