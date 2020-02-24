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Император Японии Нарухито отменил празднование юбилея из-за коронавируса

, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС,

Император Японии Нарухито отменил празднование юбилея из-за коронавируса
Yoshio Tsunoda, globallookpress.com

Император Японии Нарухито отменил празднование своего юбилея из-за ситуации в стране с коронавирусом. 23 февраля Нарухито исполнилось 60 лет. Но отказался от традиционного публичного торжественного поздравления.

В честь юбилея императора Японии, который взошел на престол в мае прошлого года, 23 февраля в стране объявлено национальным праздником.

Нарухито перед днем рождения заявил: "Мой путь в качестве символа государства, объединяющего наш народ, только начался. Я хочу со всей серьезностью выполнять свои обязанности в качестве символа государства, думать о людях и поддерживать их".
В Японии коронавирусом заражены около 800 человек. Скончались три человека. Перед юбилеем Нарухито заявил, что отменяет выход к подданным, пожелал скорейшего выздоровления заболевшим коронавирусом и их семьям.

В Японии по традиции на день рождения императора жители страны  собираются у его дворца в Токио, чтобы отдать ему дань уважения. 

Император выразил надежду на то, что к летней Олимпиаде-2020 в Токио эпидемию коронавируса удастся остановить.

ИЧ

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