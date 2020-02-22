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Подготовка мероприятий для летней Олимпиады-2020 в Японии перенесена из-за коронавируса

, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]

Подготовка мероприятий для летней Олимпиады-2020 в Японии перенесена из-за коронавируса
globallookpress.com

Подготовка волонтеров к летним Олимпийским играм в Токио отложена из-за вспышки коронавируса. Организационный комитет "Токио-2020" сообщил, что тренинги волонтеров перенесены на май и более поздний период.

Основная часть волонтеров, около 80 тысяч человек, уже прошла необходимые тренинги. Еще 2,7 тысячи волонтеров должны были приступить к тренировкам в субботу, 22 февраля. Но власти Токио распорядились отменить все публичные мероприятия в рамках мер по профилактике распространения вируса.

На сегодняшний день в Японии коронавирус диагностирован у 745 человек. Три человека умерли. Большинство заразившихся коронавирусом, вспышка которого случилась в китайском Ухане, - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Судно уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама.

Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.

ИЧ

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