В Париже заблокировали полицейский участок из-за зашедшего туда китайца

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24 февраля 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

китайские туристы во Франции, Sadak Souici/Keystone Press Agency

В Париже заблокировали полицейский участок после того, как туда пришел китайский турист, чтобы подать жалобу о краже. Подчеркивается, что мужчина внезапно почувствовал резкое недомогание.

В полиции и мэрии уточнили, что участок было решено заблокировать из соображений безопасности. В настоящий момент врачи выясняют, заражен ли турист из Китая новым типом коронавируса.

Сейчас известно, что в общей сложности в мире вирусом заражены почти 80 тысяч человек, из которых более 2600 скончались. Сегодня в СМИ поступила информация о том, что в Италии от этой болезни погибли пять человек.