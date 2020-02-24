В Париже заблокировали полицейский участок из-за зашедшего туда китайца

В Париже заблокировали полицейский участок после того, как туда пришел китайский турист, чтобы подать жалобу о краже. Подчеркивается, что мужчина внезапно почувствовал резкое недомогание.
В полиции и мэрии уточнили, что участок было решено заблокировать из соображений безопасности. В настоящий момент врачи выясняют, заражен ли турист из Китая новым типом коронавируса.
Сейчас известно, что в общей сложности в мире вирусом заражены почти 80 тысяч человек, из которых более 2600 скончались. Сегодня в СМИ поступила информация о том, что в Италии от этой болезни погибли пять человек.