Лавров прокомментировал слова Вашингтона о возможности договориться с террористами

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24 февраля 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация считает неприемлемыми слова США о возможности договориться с террористами.

Ранее в Вашингтоне заявили, что террористические группировки "ан-Нусра"* и "Хайят Тахрир аш Шам" (включены в списки террористических организаций Совбеза ООН) являются "не тактакими террористическими организациями", и с ними можно вести переговоры. Лавров подчеркнул, что для Москвы такой вариант является неприемлемым.

"Тем не менее, уже не первый раз официальные лица Вашингтона, включая спецпредставителя США по сирийскому урегулированию Джеффри, допускают высказывания, из которых следует, что они рассматривают "Тахрир аш Шам"* уж не такой террористической организацией, и что с ней можно было бы при каких-то обстоятельствах наладить диалог", - подчеркнул министр.

*Запрещенные в России террористические организации