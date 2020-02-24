Все новости >>

//В мире 13+

Лавров прокомментировал слова Вашингтона о возможности договориться с террористами

, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лавров прокомментировал слова Вашингтона о возможности договориться с террористами
Фото: соцсети

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация считает неприемлемыми слова США о возможности договориться с террористами.

Ранее в Вашингтоне заявили, что террористические группировки "ан-Нусра"* и "Хайят Тахрир аш Шам" (включены в списки террористических организаций Совбеза ООН) являются "не тактакими террористическими организациями", и с ними можно вести переговоры. Лавров подчеркнул, что для Москвы такой вариант является неприемлемым.

"Тем не менее, уже не первый раз официальные лица Вашингтона, включая спецпредставителя США по сирийскому урегулированию Джеффри, допускают высказывания, из которых следует, что они рассматривают "Тахрир аш Шам"* уж не такой террористической организацией, и что с ней можно было бы при каких-то обстоятельствах наладить диалог", - подчеркнул министр.

*Запрещенные в России террористические организации

АБ

//картина дня

В мире

Озвучен признак возможной причастности Порошенко к «коронамайдану» на Украине

Озвучен признак возможной причастности Порошенко к «коронамайдану» на Украине

К организации протестов на Украине против размещения эвакуированных из Китая граждан на карантин мог приложить руку Петр Порошенко и люди из его окружения. Такое предположение озвучил политолог Кирилл Молчанов.

Украинские власти в обозримой перспективе не «вернут» Крымский полуостров в состав бывшей советской республики. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Дмитрий Гордон, киевский журналист.

Украинские власти в обозримой перспективе не «вернут» Крымский полуостров в состав бывшей советской республики…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Режиссер Егор Кончаловский в День защитников Отечества, 23 февраля, опубликовал архивное фото. Егор Кончаловский поделился воспоминанием о службе в кавалерийском полку…

//новости ан

В Самаре около 1,5 тысячи человек вышли на акцию против мусорной реформы и перевода скорой помощи в частные руки. Также они потребовали вернуть льготы пенсионерам…

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак объяснила скандал с певицей Любой Успенской, которая ушла с ее программы и возмущенно призналась, что в этой телеведущей все мертво. Собчак ответила, что…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса считает, что помощница министра МВД Ирина Волк, может быть, и отличный работник, но вряд ли заслужила столь высокое звание, которое раньше давали людям…

Королевские эксперты заявили, что герцог и герцогиня Сассекские очень сожалеют о том, что отказались от исполнения обязанностей членов семьи монархов. Оказалось, что…

//новости ан

Агата Муцениеце и Павел Прилучный все-таки разводятся. Этого поклонники пары ожидали, потому что «звоночки» уже были, и все же надеялись, что актерам удастся преодолеть…

//новости ан