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Два человека госпитализированы в Баку с подозрением на коронавирус

, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Два человека госпитализированы в Баку с подозрением на коронавирус
анализы, pixabay.com
В столице Азербайджана Баку с подозрением на коронавирус были госпитализированы два человека. Согласно данным минздрава страны и госагентства по ОМС, один из них является гражданином Ирана.
 
Оба заболевших были доставлены в инфекционное отделение больницы в понедельник, 24 февраля. Они прибыли из иранского региона, где ранее был зафиксирован коронавирус.
 
Отмечается, что при въезде в Азербайджан у зараженных была немного повышена температура. Сейчас это показатель пришел в норму. Серьезных проблем со здоровьем у них не наблюдается, однако врачебное наблюдение будет продолжаться.
ЕТ

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