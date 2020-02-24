Эксперты: Гарри и Меган

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24 февраля 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

принц Гарри и герцогиня Меган, ALPR/AdMedia

Королевские эксперты заявили, что герцог и герцогиня Сассекские очень сожалеют о том, что отказались от исполнения обязанностей членов семьи монархов. Оказалось, что все идет не по задуманному ими плану.

Елизавета II практически во всем идет навстречу своему внуку и его супруге, однако Гарри и Меган планировали совершенно другие последствия своего отречения от исполнения королевских обязанностей.

Недавно стало известно, что герцогу и герцогине Сассекским не разрешили использовать свой титул Sussex Royal для того, чтобы создать бренд и выпускать под ним различные товары. Это позволило бы супругам заработать большие деньги и стать финансово независимыми от семьи. Королева, однако, не желает, чтобы продукция выпускалась под этим названием. Гарри и Меган впоследствии заявили в открытом письме, что Елизавета II не имеет юридических прав лишать их возможности упоминать свои титулы и использовать слово "королевский". Более того, они с досадой заметили, что к ним предъявляются чрезмерно высокие требования.

Пока не сообщается, пойдут ли муж и жена против королевы Великобритании, или прислушаются к ее мнению. Очевидно, однако, что Меган и Гарри не рассчитывали, что столкнутся с такими сложностями.