Американский сенатор потратил на чизкейки более 8 тысяч долларов

//В мире 13+

24 февраля 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

чизкейк, pixabay.com

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер признался, что потратил более 8600 долларов на чизкейки в течение последних семи лет. Политик подчеркнул, что чувствует свою вину.

Оказалось, что команда Шумера с 2009 по 2016 год делала выплаты в размере от 46 до 516 долларов одному из ресторанов в Нью-Йорке. Общая сумма, которую потратили на еду демократ и его сторонники достигла 8638 долларов (564 тысяч рублей).

Чак Шумер уточнил, что вышеуказанную сумму потратил на вкуснейшие торты. "Каюсь, виноват, но мне нравятся чизкейки там", – добавил сенатор.