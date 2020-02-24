Американский сенатор потратил на чизкейки более 8 тысяч долларов

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер признался, что потратил более 8600 долларов на чизкейки в течение последних семи лет. Политик подчеркнул, что чувствует свою вину.
Оказалось, что команда Шумера с 2009 по 2016 год делала выплаты в размере от 46 до 516 долларов одному из ресторанов в Нью-Йорке. Общая сумма, которую потратили на еду демократ и его сторонники достигла 8638 долларов (564 тысяч рублей).
Чак Шумер уточнил, что вышеуказанную сумму потратил на вкуснейшие торты. "Каюсь, виноват, но мне нравятся чизкейки там", – добавил сенатор.