Сенатор-демократ Берни Сандерс потребовал, чтобы Россия

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22 февраля 2020, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]

Берни Сандерс, фото из соцсети

Сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс потребовал от России "не вмешиваться" в выборы президента США. 78-летний американский политик пытается добиться выдвижения в президенты США от Демократической партии.



Комментируя появившуюся накануне в газете The Washington Post статью о предполагаемом неком "содействии" России на предстоящих президентских выборах, Берни Сандерс призвал Россию "не вмешиваться в американские выборы". По убеждению политика, публикация появилась в газете сейчас, чтобы ослабить его позиции.

Сандерс пообещал в случае своего избрания президентом США не позволять другим странам влиять на "демократические процессы" в Штатах.

По мнению Сандерса, Россия в 2016 году при помощи пропаганды в Интернете пыталась "посеять раскол" в США, это началось и сейчас.