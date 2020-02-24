Шквалистый ветер лишил света более 15 тыс. семей в Чехии

В домах 15200 чешских семей нет света из-за шквалистого ветра, порывы которого в горах составляли 223 км/ч. Об этом заявили представители компаний-операторов национальных энергосетей СEZ и E.ON.

Деревья, которые обрушились во многих районах, повредили высоковольтные ЛЭП и десятки трансформаторных подстанций, оставив людей без электричества.

Кроме того, на железнодорожных путях из-за поваленных ветром деревьев возникли завалы, что привело к остановке движения поездов на некоторых региональных трассах. В горах на западе, севере и юге Чехии приостановлено движение транспорта по ряду дорог местного значения.