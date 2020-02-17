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МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве

, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МЧС

МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве
зима в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром в понедельник, 17 февраля, сотрудники МЧС предупредили жителей и гостей Москвы о сильном ветре. Подчеркивается, что предупреждение будет действовать в столичном регионе сегодня с 7.00 до 18.00.

Согласно информации, предоставленной МЧС, ожидается усиление ветра, местами с порывами до 19 метров в секунду. Ведомство в связи с этим просит пешеходов обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не стоять под деревьями.

Автомобилистов призывают парковать транспортные средства вдали от слабо укрепленных металлических конструкций и деревьев.

ЕТ

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