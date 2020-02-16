Все новости >>

//Метеоновости 13+

В российской столице продлен "желтый" уровень погодной опасности

, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

В российской столице продлен
фото: pixabay.com

"Желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе был продлен до 12 часов вторника, 18 февраля. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Погода потенциально опасна. Период предупреждения - с 12 часов 16 февраля до 12 часов 18 февраля", - отмечается на официальном интернет-портале meteoinfo.ru. Причиной "желтого" уровня является ветер и гололедица.

Сегодня в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, отмечают синоптики. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее завлабораторией Института географии Российской академии наук, климатолог Владимир Семенов заявил, что зима в Москве закончилась и начала плавный переход в весну. В этом году зима, скорее всего, уже не вернется.

АС

//картина дня

В мире

Житель ЛНР дозвонился на украинский телеканал:

Житель ЛНР дозвонился на украинский телеканал: "У нас народ смеется"

Жители ЛНР смеются над украинской властью, сообщил телезритель из Луганской народной республики, дозвонившийся на один из украинских телеканалов. Запись передачи размещена на канале в сервисе Youtube.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не вынашивать "фантомные планы" по созданию новой международной площадки для его возвращения.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Заместитель главы комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина огорчена заявлением священника Дмитрия Смирнова о гражданских женах, сравнив женщин…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, а в наушниках вместо перевода с английского…

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Украины Владимира Зеленского забыть о Крыме, провести всеукраинский референдум…

В Москве мужчина напал на прихожан во время утренней службы в храме Святителя Николая в Покровском. Инцидент произошел в воскресенье. Приехавший из Липецкой области…

//новости ан

Ученые из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии провели исследование и доказали, что благодаря дневному сну риск сердечных приступов у людей, которые несколько…

В Русской православной церкви раскртиковали женщин, живущих с мужчинами без регистрации брака в ЗАГСе и без венчания. "Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка"…

Российская телеведущая Ольга Скабеева считает, что в президентстве Владимира Зеленского заметен "украинский феномен". Скабеева опубликована ролик, как Зеленский…