В российской столице продлен

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16 февраля 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

"Желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе был продлен до 12 часов вторника, 18 февраля. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Погода потенциально опасна. Период предупреждения - с 12 часов 16 февраля до 12 часов 18 февраля", - отмечается на официальном интернет-портале meteoinfo.ru. Причиной "желтого" уровня является ветер и гололедица.

Сегодня в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, отмечают синоптики. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее завлабораторией Института географии Российской академии наук, климатолог Владимир Семенов заявил, что зима в Москве закончилась и начала плавный переход в весну. В этом году зима, скорее всего, уже не вернется.