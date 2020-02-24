Слуцкий оценил слова Трампа о

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в понедельник, 24 февраля, прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа о важности хороших отношений России и Украины.

Ранее американский президент подчеркнул, что хорошие отношения РФ и Украины были бы в интересах всех стран мира.