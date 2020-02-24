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Слуцкий оценил слова Трампа о "примирении" РФ и Украины

, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Слуцкий оценил слова Трампа о
Леонид Слуцкий, State Duma Russia/via Globallookpress.com
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в понедельник, 24 февраля, прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа о важности хороших отношений России и Украины.
 
Ранее американский президент подчеркнул, что хорошие отношения РФ и Украины были бы в интересах всех стран мира.
 
Слуцкий считает, что слова Трампа о его желании "примирения" двух стран являются "хорошей миной" перед представителями СМИ. Политик уточнил, что слова главы Соединенных Штатов уже не раз расходились с делами. "Вашингтон должен прекратить поддерживать миф об агрессии Москвы", – отметил Леонид Слуцкий.
ЕТ

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