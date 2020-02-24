В Германии зафиксирован дефицит медицинских масок

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24 февраля 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

врач в медицинской маске, Xiao Yijiu/Xinhua

В СМИ появилась информация о том, что многие аптеки Германии столкнулись с острой нехваткой медицинских масок. Об этом ранее сообщили в Федеральном союзе оптовой торговли фармацевтическими препаратами.

Глава Федерального союза Томас Порстнер уточнил, что в настоящий момент в стране наблюдаются перебои с поставками этой продукции. Ажиотаж медики связывают со стремительно распространяющимся по разным странам коронавирусом.

В то же время немецкие эксперты поставили под сомнение защитные функции медицинских масок. В частности, председатель Германского общества инфектологии Бернд Зальцбергер заявил, что в повседневной жизни ношение такой "защиты" лишено смысла.