В Германии зафиксирован дефицит медицинских масок

24 февраля 2020, 13:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Вести
В СМИ появилась информация о том, что многие аптеки Германии столкнулись с острой нехваткой медицинских масок. Об этом ранее сообщили в Федеральном союзе оптовой торговли фармацевтическими препаратами.
Глава Федерального союза Томас Порстнер уточнил, что в настоящий момент в стране наблюдаются перебои с поставками этой продукции. Ажиотаж медики связывают со стремительно распространяющимся по разным странам коронавирусом.
В то же время немецкие эксперты поставили под сомнение защитные функции медицинских масок. В частности, председатель Германского общества инфектологии Бернд Зальцбергер заявил, что в повседневной жизни ношение такой "защиты" лишено смысла.
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