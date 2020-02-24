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Посол КНР в Москве: коронавирус не был создан искусственно

, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Посол КНР в Москве: коронавирус не был создан искусственно
врачи в Китае, Xiao Yijiu/Xinhua
Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в понедельник, 24 февраля, заявил, что коронавирус не был создан искусственно. Соответствующую информацию дипломат предоставил в рамках пресс-конференции.
 
"Я вам точно скажу, что это не искусственное", – отметил Чжан Ханьхуэй.
 
Напомним, число зараженных в материковом Китае, согласно официальным данным, к настоящему моменту превысило 77 тысяч человек. Жертвами коронавируса стали 2592 человека, излечились более 24,7 тысяч. За пределами материкового Китая выявлено 1769 случаев заражения в 28 странах, из них 17 – с летальным исходом.
ЕТ

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