Посол КНР в Москве: коронавирус не был создан искусственно

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в понедельник, 24 февраля, заявил, что коронавирус не был создан искусственно. Соответствующую информацию дипломат предоставил в рамках пресс-конференции.

"Я вам точно скажу, что это не искусственное", – отметил Чжан Ханьхуэй.