На выборах в Гамбурге зафиксирован провал партии Меркель

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24 февраля 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Ангела Меркель, Zhang Cheng/Xinhua

Утром в понедельник, 24 февраля, стало известно, что в рамках региональных выборов в Гамбурге был зафиксирован провал партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Сообщается, что она заняла третье место.

Христианско-демократический союз в рамках избирательного процесса набрал всего 11 процентов голосов. Лидером на выборах в Гамбурге стала Социал-демократическая партия Германии, которая заработала 39,1 процента голосов. На втором месте с результатом 24,1 процента голосов оказались "Зеленые".

Выборы, о которых идет речь, были отмечены высокой явкой. Подчеркивается, что участки посетили 62 процента избирателей.