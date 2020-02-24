Американского посла в РФ включили в

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24 февраля 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

президент США Дональд Трамп, Yuri Gripas/Consolidated News Photos

В США составили подробные списки правительственных чиновников, которые не слишком лояльно относятся к президенту страны Дональду Трампу. Среди них, в частности, оказался американский посол в России.

Соответствующую информацию предоставили журналистам осведомленные источники. Не уточняется, по какой причине дипломат Джон Салливан был включен в антирейтинг Трампа.

Напомним, ранее оппоненты действующего американского лидера, которые в основном являются демократами, обвинили Трампа в развязывании "охоты на ведьм" из-за составления списков негативно настроенных к действующей власти чиновников.