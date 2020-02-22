Белый дом потребовал составить списки противников Трампа

Новый глава управления кадров Белого дома Джонни Макэнти в минувшую пятницу, 21 февраля, попросил составить список противников действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Макэнти, как утверждают журналисты, собрал представителей федеральных ведомств и попросил их указать на политических деятелей в структурах власти, которые негативно настроены по отношению к лидеру страны. Этих чиновников якобы больше не будут направлять на повышение в другие ведомства.