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Белый дом потребовал составить списки противников Трампа

, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Белый дом потребовал составить списки противников Трампа
президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds/Consolidated News Photos
Новый глава управления кадров Белого дома Джонни Макэнти в минувшую пятницу, 21 февраля, попросил составить список противников действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
 
Макэнти, как утверждают журналисты, собрал представителей федеральных ведомств и попросил их указать на политических деятелей в структурах власти, которые негативно настроены по отношению к лидеру страны. Этих чиновников якобы больше не будут направлять на повышение в другие ведомства.
 
Ранее после завершения процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа некоторые выступившие на слушаниях в конгрессе люди лишились своих постов.
ЕТ

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